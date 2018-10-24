Представлен корпус Thermaltake Core P3 Tempered Glass Curved Edition

Компания Thermaltake пополнила ассортимент корпусов моделью Core P3 Tempered Glass Curved Edition, которая впервые была показана на январской выставке CES 2018. Главной фишкой новинки является открытая конструкция, которая состоит из Г-образной панели. Сама панель выполнена из закалённого стекла толщиной 5 мм.

Корпус поддерживает установку материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, видеокарты длиной до 450 мм, до четырёх 3,5-дюймовых накопителей или до пяти 2,5 дюймовых устройств для хранения данных, воздушной или жидкостной системой охлаждения с радиатором длиной до 420 мм, а также процессорного кулера высотой до 180 мм. Также отметим восемь слотов для карт расширения, по два порта USB 3.0 и USB 2.0, гнёзда для наушников и микрофона. Габариты новинки равны 512:333:470 мм.