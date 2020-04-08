Представлен корпус Thermaltake S100 Tempered Glass

Компания Thermaltake пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделями S100 Tempered Glass и S100 Tempered Glass Snow Edition, которые ориентированы на создание в меру компактной игровой системы. Новинки характеризуются четырьмя слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX и Micro-ATX, видеокарт длиной до 330 мм, двух 3,5/2,5-дюймовых накопителей и ещё двух 2,5-дюймовых накопителей, двух 120/140 мм вентиляторов спереди, двух 120/140 мм или одного 200 мм сверху и одного 120 мм кулера сзади, жидкостной системой охлаждения с радиаторами формата до 280 мм, а также процессорного кулера высотой до 165 мм. Также отметим белое и черное исполнение, боковую стенку из закалённого стекла, комплектный 120-мм вентилятор и размеры корпуса – 411:220:441 мм.