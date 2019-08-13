Представлен корпус Thermaltake View 71 Tempered Glass ARGB Edition

Компания Thermaltake пополнила ассортимент корпусов моделью View 71 Tempered Glass ARGB Edition, которая ориентирована на создание игровой системы. Новинка формата Full Tower имеет размеры 592:274:577 мм и подходит для системных плат типоразмера Mini ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX. Корпус имеет место для восьми карт расширения, возможность вертикальной установки видеокарта длиной до 410 мм, воздушной и жидкостной системы охлаждения с радиатором длиной до 420 мм. Также отметим четыре панели из закаленного стекла, три 140-мм ARGB-вентилятора с поддержкой технологий ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.