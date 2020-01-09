Представлен корпус be quiet! Pure Base 500 на CES 2020

Pure Base 500 - идеальный корпус ПК для тех, кто предпочитает простой, стильный внешний вид и низкий уровень шума. Pure Base 500DX расширяет модельный ряд, предлагая усовершенствованную конструкцию с еще более высокой эффективностью охлаждения благодаря третьему 140-мм вентилятору Pure Wings 2 и перфорированной поверхности панелей.

LED подсветка с отдельно адресуемыми RGB-светодиодами внутри и снаружи корпуса может управляться с помощью материнской платы. Также с помощью кнопки на передней панели корпуса можно выбрать из шести различных цветов и четырех предустановленных режимов подсветки. Pure Base 500DX поставляется в черном или белом вариантах с прозрачной боковой панелью и разъемом USB 3.1 Type C Gen. 2 на передней панели. Ожидается, что эта модель появится в европейских магазинах уже в марте 2020 года.