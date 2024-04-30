Представлен корпус для 3D-карты Lenovo ThinkBook TGX

Компания Lenovo пополнила ассортимент корпусов для внешних графических адаптеров моделью ThinkBook T, которая может похвастаться наличием порта Oculink. Последний имеет скорость передачи данных 64 Гбит/с, что гораздо быстрее Thunderbolt 3 и 4 с 40 Гбит/с. При этом, необходимый для работы порт Oculink пока имеется лишь у небольшого количества портативных консолей и ноутбуков.

Что до касается ThinkBook TGX, то он поддерживает ускорители длиной до 358 мм и толщиной 72 мм. Корпус не получил встроенного блока питания, но внутри для него предусмотрено место. Цена корпуса на дебютном китайском рынке составляет 205 долларов.