Представлен крошечный ПК ECS Liva Q3 Plus

Компания ECS представила миниатюрный ПК Liva Q3 Plus, размеры которого равны 74:74:52,1 мм, а масса – 359 граммам. Новинка характеризуется двухъядерным чипом AMD Ryzen Embedded R1505G (четыре потока) или четырехъядерным процессором Embedded V1605B (восемь потоков) с графикой Vega 8, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, интерфейсами RJ45, USB 3.2, USB 2.0, HDMI, mini DisplayPort и слотом для карт памяти microSD. Цена и дата начала продаж компьютеров будут объявлены позже.

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