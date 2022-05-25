Представлен крохотный ПК Zotac Zbox PI336 Pico

Компания Zotac представила очень компактный ПК Zotac Zbox PI336 Pico, габариты которого равны 115:76:20,7 мм. Новинку оснастили 2-ядерным чипом Intel Celeron N6211 серии Elkhart Lake с тактовой частотой до 3,0 ГГц, встроенным графическим адаптером Intel UHD, работающим на частоте до 750 МГц и возможностью вывода картинки одновременно на два 4К-экрана, пассивной системой охлаждения благодаря металлическому корпусу, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 128 ГБ памяти eMMC, гигабитным сетевым адаптером, модулями беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, двумя портами USB 3.1 Type-A, одним USB 3.1 Type-C, слотом для карт Micro SD, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4 и предустановленной ОС Windows 11 Pro. Цена и дата начала продаж ПК будут объявлены позже.