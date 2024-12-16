Представлен лазерный проектор Epson EH-QS100B/W

Компания Epson представила ультракороткофокусный проектор EH-QS100B/W, который ориентирован на создание домашнего кинотеатра. Новинка характеризуется лазерным источником света Epson с яркостью 4500 люмен, разрешением 4K PRO UHD, проекцией картинки диагональю от 60 до 160 дюймов, адаптивной гамма-коррекцией, интерполяцией кадров 4K, суперразрешением, автоматической коррекцией контрастности, показателем динамической контрастности до 5000000:1, поддержкой HDR10+, сроком службы 20000 часов, двумя интерфейсами HDMI (eARC/ARC), разъемами USB-A и USB-B, а также портами RJ45 и RS-232C x1. Проектор станет доступен для покупки на европейском рынке в январе следующего года по цене в 5300 евро.