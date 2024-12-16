Представлен лазерный проектор Epson EH-QS100B/W

Компания Epson представила ультракороткофокусный проектор EH-QS100B/W, который ориентирован на создание домашнего кинотеатра. Новинка характеризуется лазерным источником света Epson с яркостью 4500 люмен, разрешением 4K PRO UHD, проекцией картинки диагональю от 60 до 160 дюймов, адаптивной гамма-коррекцией, интерполяцией кадров 4K, суперразрешением, автоматической коррекцией контрастности, показателем динамической контрастности до 5000000:1, поддержкой HDR10+, сроком службы 20000 часов, двумя интерфейсами HDMI (eARC/ARC), разъемами USB-A и USB-B, а также портами RJ45 и RS-232C x1. Проектор станет доступен для покупки на европейском рынке в январе следующего года по цене в 5300 евро.

Телевизоры Redmi Smart TV X 2025 появились в продаже …
Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу телевизоры серии Redmi Smart TV X 2025, которая состоит из …
Телевизор Tuvio 4К ULTRA HD OLED Frameless оценен в 102 тыся…
Компания Яндекс выпустила в российскую продажу флагманские умные телевизоры Tuvio 4К ULTRA HD OLED Framel…
Телевизор DIGMA PRO OLED оценили в 145 тысяч рублей …
Компания DIGMA представила на российский рынок телевизоры серии DIGMA PRO OLED, в которую вошли модели с …
Представлен 100-дюймовый телевизор Hisense E8N Ultra…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серии E8N Ultra вариантом на 100 дюймов по диагонали. …
Телевизоры Redmi A Pro появились в продаже …
Компания Xiaomi выпустила в продажу на домашнем китайском рынке телевизоры серии Redmi A Pro, представлен…
Amazon представила новые телевизоры Fire TV Omni…
Сегодня компания Amazon официально представила новую серию телевизоров Fire TV Omni с MiniLED-подсветкой,…
85-дюймовый телевизор Konka R8s Mini AI-LED оценен в $1935…
Компания Konka пополнила ассортимент телевизоров серией Konka R8s Mini AI-LED, в которую вошли модели с д…
Телевизор Hisense 110UX оценили в 20 тысяч долларов …
Компания Hisense выпустила на глобальный рынок огромный флагманский телевизор ULED X Mini LED-телевизор H…
Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550
Умный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2CУмный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2C
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor