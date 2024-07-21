Представлен лазерный проектор ViewSonic LX700-4K RGB

Компания ViewSonic пополнила ассортимент лазерных проекторов моделью LX700-4K RGB, которая предназначена для создания домашнего кинотеатра. Новинка характеризуется лазерной технологией RGB, 100-процентным охватом цветового пространства BT.2020, яркостью 5200 (RGB Laser Lumens), сроком службы 20 тысяч часов при обычном работе или 30 тысяч часов в режиме SuperEco, разрешением 3840:2160 точек, контрастностью 3000000:1, кадровой частотой до 240 Гц, поддержкой сверхбыстрого ввода 4,2 мс, проекцией картинки диагональю от 30 до 300 дюймов, 15-Вт динамиком, интерфейсами HDMI 2.0, HDMI ARC, RS232 и USB-A, 3,5-мм аудиогнездом и корпусом массой 2,7 кг. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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