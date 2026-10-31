Представлен лазерный проектор Xgimi Elfin Flip Pro (New)

Компания Xgimi пополнила ассортимент проекторов моделью Elfin Flip Pro (New), которая отличается от оригинальной модели новым трёхцветным (RGB) лазерным источником света Nichia с яркостью 1000 ISO.

Новинка также характеризуется конструкцией подставки с наклоном до 150 градусов, проекцией изображения размеров от 40 до 120 дюймов по диагонали на дистанции от 1,06 до 3,2 метра, корпусом с размерами 254:245:75 мм и массой 1,33 кг, динамической контрастностью 10000:1, 110% покрытием цветовой палитры BT.2020, предустановленной операционной системой Google TV, комплектным пультом с подсветкой кнопок, двумя 3-Вт динамиками с поддержкой Dolby Audio, интерфейсом HDMI, поддержкой Google Cast для трансляции контента со смартфона и поддержкой воспроизведения с USB-накопителей. Цена проектора на дебютном японском рынке составляет эквивалент 630 долларов, но на старте продаже новинку можно приобрести по акционной цене в 440 долларов.
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