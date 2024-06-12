Представлен лазерный телевизор Hisense Starlight S1 Pro

Компания Hisense пополнила ассортимент лазерных телевизоров серией Starlight S1 Pro, в которую вошли модели с диагональю 75, 85, 88 и 100 дюймов соответственно. Новинки характеризуются разрешением 4K, 151-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, точностью цветопередачи DeltaE <0,9, 10-битной глубиной цвета, сертификацией IMAX Enhanced, режимом Filmmaker Mode, функциями ИИ для улучшения качества изображения, пассивным антибликовым экраном, складной конструкцией у 100-дюймовой версии, звуковой системой Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, двумя портами HDMI 2.1, портом RJ45, двумя разъемами USB, поддержкой NFC, адаптером Wi-Fi и предустановленной операционной системой Android 11. В Китае телевизоры оценены в 1380, 1515, 2345 и 3720 долларов соответственно.