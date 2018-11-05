Представлен лиловый OnePlus 6T

Как известно, на выходе смартфон OnePlus 6T был доступен только в двух черных расцветках, но сегодня китайский производитель представил градиентный лиловый вариант, который уже фигурировал в утечках под названием Thunder Purple. В китайской продаже новая версия появится уже завтра по цене 3399 юаней (около 32,4 тыс. рублей) за версию на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что OnePlus 6T оснастили 6,41-дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей и вырезом в форме капли, аккумулятором на 3700 мАч с 20-ваттной зарядкой Dash Charge, двойной 16 Мп и 20 Мп основной камерой, как в OnePlus 6, но с улучшенным программным обеспечением, 20-Мп фронтальной камерой, топовым процессором Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, а также OxygenOS на базе Android 9.0