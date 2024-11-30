Представлен мини-ПК ASRock Mars RPL

Компания ASRock представила компактный ПК Mars RPL, который может похвастаться корпусом объёмом 700 мл и толщиной 26 мм. Новинка характеризуется 10-ядерным процессором Intel Core i5-1335U или 5-ядерным Celeron 7305, двумя слотами для оперативной памяти, двумя разъемами для твердотельных накопителей, интерфейсами HDMI и VGA, портом USB-C с поддержкой 20-Вт зарядки, слотом для карты памяти SD, разъемом USB4 с поддержкой Thunderbolt 4, четырьмя интерфейсами USB 3.2 Gen2 и двумя USB 2.0, портом RJ45, системой охлаждения с тепловыми трубками и подставкой, без которой столь тонкий корпус просто завалится на бок. Цены и конфигурации мини-ПК будут объявлены позже.

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