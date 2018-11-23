Представлен мини-ПК ASRock Z390 DeskMini GTX

Компания ASRock пополнила ассортимент мини-компьютеров моделью Z390 DeskMini GTX, которая может похвастаться поддержкой восьмиядерных процессоров Intel Core девятого поколения в исполнении LGA1151 и оперативной памяти DDR4-объемом до 32 ГБ. Также отметим видеокарту Nvidia GTX1080 с 8 ГБ видеопамяти, выполненную в виде модуля MXM, шестифазную систему питания, рассчитанную на процессоры с TDP до 95 Вт, три слота Ultra M.2 PCIe Gen3 x4 и два порта SATA 6 Гбит/с, порты USB 3.1 Gen2 Type-C и Type-A, а также разъем для подключения светодиодов RGB. Объем корпуса Z390 DeskMini GTX составляет 2,7 л. Цена и дата начала продаж пока не сообщаются.