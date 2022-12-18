Представлен мини-ПК ASUS PL64

Компания ASUS представила компактный компьютер PL64, который может похвастаться объемом всего 0,81 литра и размерами 20:12:3,4 см. Новинка также характеризуется пассивной системой охлаждения, 5-ядерным процессором Intel Celeron 7305 в базовой версии и 10-ядерным чипом Core i5-1235U в топовой конфигурации, тремя интерфейсами HDMI 2.0, тремя портами USB 3.2 Gen 1 Type-A и двумя RJ-45 (скорость в 1 и 2,5 Гбит/с), адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6/6E и Bluetooth 5, двумя слотами для твердотельных накопителей M.2 c интерфейсом PCIe и двумя слотами для оперативной памяти SO-DIMM до 64 ГБ в сумме. Цена и дата начала продаж ПК будут объявлены позже.