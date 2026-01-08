Представлен мини-ПК ASUS ROG GR70

Компания ASUS в рамках выставки CES 2026 представила геймерских мини-ПК ROG GR70, который основан на 16-ядерном чипе AMD Ryzen 9 9955HX3D c тактовой частотой до 5,4 ГГц и TDP 55 Вт. Новинка также характеризуется дискретным графическим адаптером NVDIA GeForce RTX 5070 Laptop или GeForce RTX 5060 Laptop в зависимости от конфигурации, до 96 ГБ оперативной памяти, системой охлаждения с тремя вентиляторами, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Цена базовой конфигурации на китайском рынке составляет эквивалент 2100 долларов. Также на CES 2026 был представлен мини-ПК ASUS NUC 16 Pro на новеньком топовом чипе Intel Core Ultra X9 388H.

