Представлен мини-ПК Acemagic W1-5400U на Ryzen 3 5400U

Компания Acemagic пополнила ассортимент компактных ПК моделью W1-5400U, которая базируется на 4-ядерном 8-поточном процессоре AMD Ryzen 3 5400U (семейства Cezanne) с тактовой частотой от 2.6 ГГц до 4.0 ГГц и встроенной графикой Radeon Vega 6. Новинка характеризуется двумя слота M.2 для накопителей, корпусом объемом 0,68 литра, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen 2 Type-A, одним портом USB 3.2 Gen 2 Type-C, четырьмя разъемами USB 3.2 Gen 1 Type-A, по одному разъему HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, гигабитным портом Ethernet и 3,5-мм аудиогнездом, тихой системой охлаждения и креплением VESA. Конфигурация с 8 ГБ оперативной памяти и SSD вместимостью 256 ГБ оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 240 долларов, а вариант с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ обойдется в 300 долларов.

Игровой ПК HP Omen Pro на Ryzen 7 9800X3D оценен в 3430 долл…
Компания HP представила новую конфигурацию для своего игрового ПК HyperX Omen Pro, которая базируется на …
Представлен ПК-корпус Thermaltake View 590 TG ARGB…
Компания Thermaltake пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью View 590 TG ARGB, главной особен…
Представлен бесшумный ПК MSI MS-C9ZA…
Компания MSI объявила о выпуске периферийного AI-бокса MS-C9ZA, который предназначен для запуска локальны…
Мини-ПК Acemagic F9A получил версию на Ryzen AI Max+ PRO 495…
Компания Acemagic объявила о выпуске новой конфигурации компактной рабочей станции F9A, которая базируетс…
Мини-ПК GMKtec NEO-X1 оценили в 2500 долларов …
Компания GMKtec пополнила ассортимент компактных ПК серией NEO-X1, модели которых получили корпус объемом…
Новая линейка корпусов Fractal Summit в скандинавском стиле…
Fractal Summit представляет собой новую линейку компьютерных корпусов формата ATX, которая объединяет хар…
Производительный мини-ПК AceMagic F9A появился в продаже …
Компания AceMagic выпустила в китайскую продажу компактную рабочую станцию F9A, в основе которой лежит 16…
Мини-ПК Beelink ZeroTech EQR5 оценили в 205 долларов …
Компания Beelink пополнила ассортимент компактных ПК моделью ZeroTech EQR5, которая базируется на 6-ядерн…
Обзор, сборка и тесты копруса Formula Air Power G9 Duo PAОбзор, сборка и тесты копруса Formula Air Power G9 Duo PA
GAMEMAX CLAW 360 обзор, тесты и сборка. Стоит ли брать?GAMEMAX CLAW 360 обзор, тесты и сборка. Стоит ли брать?
Обзор, тесты и сборка корпуса Bloody CC-128Обзор, тесты и сборка корпуса Bloody CC-128
Обзор, тесты и сборка PCCooler C3 Q500Обзор, тесты и сборка PCCooler C3 Q500
Обзор 4FAN Magnus. Компактный и вместительный корпусОбзор 4FAN Magnus. Компактный и вместительный корпус
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor