Представлен мини-ПК Acemagic W1-5400U на Ryzen 3 5400U

Компания Acemagic пополнила ассортимент компактных ПК моделью W1-5400U, которая базируется на 4-ядерном 8-поточном процессоре AMD Ryzen 3 5400U (семейства Cezanne) с тактовой частотой от 2.6 ГГц до 4.0 ГГц и встроенной графикой Radeon Vega 6. Новинка характеризуется двумя слота M.2 для накопителей, корпусом объемом 0,68 литра, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen 2 Type-A, одним портом USB 3.2 Gen 2 Type-C, четырьмя разъемами USB 3.2 Gen 1 Type-A, по одному разъему HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, гигабитным портом Ethernet и 3,5-мм аудиогнездом, тихой системой охлаждения и креплением VESA. Конфигурация с 8 ГБ оперативной памяти и SSD вместимостью 256 ГБ оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 240 долларов, а вариант с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ обойдется в 300 долларов.