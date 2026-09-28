Настольный ПК GMKtec EVO-X5 Pro оценили в 6600 долларов

Компания GMKtec раскрыла цену и подробные характеристики настольного компьютера EVO-X5 Pro, который предназначен для локального запуска больших языковых моделей. Новинка получила 16-ядерный процессор AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 c максимальной частотой 5,2 ГГц, графикой Radeon 8065S с 16 вычислительными блоками RDNA 3.5 и встроенным нейронным блоком XDNA 2 с производительностью до 55 TOPS, до 192 ГБ памяти LPDDR5X-8533, три разъема для накопителей M.2 2280 с интерфейсами PCIe Gen4 ×4, ×4 и ×1, два разъема USB-C 80 Гбит/с, два интерфейса USB-C 40 Гбит/с и два порта 10GbE RJ-45, а также модуль безопасности TPM 2.0. Цена конфигурации 192 ГБ ОЗУ и SSD на 2 ТБ составила 6800 долларов, а с накопителей на 4 ТБ – 7100 долларов. Первые покупатели смогут приобрести ПК со скидкой в 200 долларов.