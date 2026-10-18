Представлен мини-ПК Acer Swift GO на Ryzen 7 8745H

Компания Acer пополнила ассортимент компактных ПК новой конфигурацией модели Swift GO, которая основана на 8-ядерном 16-поточном чипе AMD Ryzen 7 8745H с тактовой частотой от 3,8 ГГц до 4,9 ГГц и встроенным графическим ускорителем Radeon 780M. Новинка также характеризуется 16 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем объемом 512 ГБ, двумя слотами для ОЗУ стандарта DDR5 с частотой 5600 МГц и суммарным объемом до 64 ГБ, двумя разъемами M.2 PCIe 4.0 x4 для SSD суммарной вместимостью 2 ТБ, полнофункциональным портом USB-C с со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, режимом вывода DisplayPort и подачей питания до 15 Вт, корпусом с размерами 130:127:47 мм, объёмом 0,7 литра и массой 500 граммов, двумя портами Ethernet 2,5 Гбит/с, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, 3,5-мм аудиогнездом, одним разъемом USB-C и двумя USB-A 3.2 Gen 2 на передней панели, интерфейсами USB-A 3.2 Gen 2, USB 2.0, HDMI и DisplayPort сзади. Цена ПК составила 745 долларов.