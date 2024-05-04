Представлен мини-ПК Beelink SEi14 на Core Ultra 5 125H

Компания Beelink пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью SEi14, которая основана на аппаратной платформе Intel Meteor Lake. Если быть конкретнее, то речь идет о 14-ядерном 18-поточном процессоре Core Ultra 5 125H с 7-ядерной видеокартой Arc iGPU.

Новинка также характеризуется корпусом с габаритами 135:135:44,7 мм, разъемом USB 4 со скоростью 40 Гбит/с, двумя портами USB 3.2 Type-A, двумя USB 2.0 и одним USB-C (10 Гбит/с), по одному интерфейсу DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, портом LAN 2,5G, пыленепроницаемой конструкцией, двумя слотами SODIMM с возможностью установки до 96 ГБ ОЗУ DDR5, двумя слотами PCIe 4.0 с поддержкой накопителей вместимостью 1 ТБ, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Цена на мини-ПК стартует от 370 долларов.