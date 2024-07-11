Представлен мини-ПК Chuwi E10 ETBox на Core i5-12450H

Компании Chuwi и Acer представили компактный ПК E10 ETBox, который получил 2-литровый корпус с габаритами 178:188:62 мм. Новинку также оснастили 8-ядерным 12-поточным процессором Intel Core i5-12450H с тактовой частотой до 4,4 ГГц, поддержкой одновременной работы с тремя 4K-мониторами, двумя слотами SODIMM для оперативной памяти DDR5-4800 общим объемом до 64 ГБ, двумя слотами M.2 2280, один из которых с интерфейсом PCIe 3.0 x4, а другой с PCIe 3.0 x2, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, интерфейсом Thunderbolt 4 (USB-C), четырьмя портами USB 3.2 Gen 1 Type-A и одним USB 2.0 Type-A, двумя разъемами HDMI 1.4 и одним DisplayPort 1.2, портами 2.5 GbE и Gigabit Ethernet, а также 3,5-мм аудиогнездом.