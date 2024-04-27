Представлен мини-ПК Colorful CMNH01-12450

Компания Colorful, которая известна по графическим адаптерам, объявила о выпуске своего первого мини-ПК CMNH01-12450. Новинка характеризуется 8-ядерным 12-поточным процессором Intel Core i7-12450H с максимальной частотой до 4,4 ГГц (вскоре будут доступны конфигурации на Core Ultra 5 125H и AMD Ryzen 7 8845H), до 64 ГБ оперативной памяти DDR4, слотом для твердотельного накопителя PCIe 4.0, системой охлаждения с бесшумным турбовентилятором, портом LAN 2,5 GbE, а также интерфейсами USB, HDMI и DisplayPort. Габариты корпуса и цена конфигурация пока не раскрываются.

Мини-ПК Zotac ZBOX edge MA762 получил тонкий корпус…
Компания Zotac пополнила ассортимент мини-ПК моделью ZBOX edge MA762, которая получила корпус с размерами…
Представлен мини-ПК MSI Cubi N ADL…
Тайваньский производитель MSI пополнил ассортимент компактных ПК моделью Cubi N ADL, которая имеет корпус…
Представлен мини-ПК AtomMan HN149 с Core i9-14900HX…
Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных ПК моделью AtomMan HN149, которая может похвастаться…
Представлен мощный мини-ПК Acemagic AM18…
Сетевые источники сообщают о выходе компактного ПК Acemagic AM18, который получил яркий дизайн с RGB-подс…
Корпус для размещения на столе рядом с монитором. Обзор Form…
Изучаемый сегодня корпус Formula Crystal Z1M позволяет собрать игровой или рабочий ПК с материнской плато…
Премиальный корпус с безвинтовым креплением панелей. Обзор A…
Сегодня рассмотрим корпус от нового бренда в сегменте компонентов для сборки ПК. Это APNX Creator C1 с бе…
Мини-ПК ASUS ExpertCenter PN65 появился в продаже …
Компания ASUS выпустила в китайскую продажу мини-ПК ExpertCenter PN65, который был представлен в начале э…
Игровой ПК Lenovo Cobalt Co-45 оценен в 560 долларов …
Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских ПК моделью Cobalt Co-45, которая оценена в Китае от 560 …
Компактный корпус для игровой сборки. Обзор 1STPLAYER DK D3-BКомпактный корпус для игровой сборки. Обзор 1STPLAYER DK D3-B
Корпус для сборок начального и среднего уровня. Обзор Formula Air Mesh G1 WhiteКорпус для сборок начального и среднего уровня. Обзор Formula Air Mesh G1 White
Обзор GMNG OGC-G120. Корпус для красивых и тихих сборокОбзор GMNG OGC-G120. Корпус для красивых и тихих сборок
Обзор Thermaltake View 300 MX. Корпус для топовых игровых сборок с двумя лицевыми панелями на выборОбзор Thermaltake View 300 MX. Корпус для топовых игровых сборок с двумя лицевыми панелями на выбор
Корпус для компактных игровых сборок. Обзор FORMULA Crystal Z1Корпус для компактных игровых сборок. Обзор FORMULA Crystal Z1
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor