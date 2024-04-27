Представлен мини-ПК Colorful CMNH01-12450

Компания Colorful, которая известна по графическим адаптерам, объявила о выпуске своего первого мини-ПК CMNH01-12450. Новинка характеризуется 8-ядерным 12-поточным процессором Intel Core i7-12450H с максимальной частотой до 4,4 ГГц (вскоре будут доступны конфигурации на Core Ultra 5 125H и AMD Ryzen 7 8845H), до 64 ГБ оперативной памяти DDR4, слотом для твердотельного накопителя PCIe 4.0, системой охлаждения с бесшумным турбовентилятором, портом LAN 2,5 GbE, а также интерфейсами USB, HDMI и DisplayPort. Габариты корпуса и цена конфигурация пока не раскрываются.