Представлен мини-ПК GIGABYTE Brix на AMD Ryzen 4000U

Компания GIGABYTE пополнила ассортимент неттопов Brix тремя моделями, основанными на аппаратной платформе AMD Renoir. Новинки характеризуются корпусом объёмом 0,7 литра, восьмиядерным процессором Ryzen 7 4700U, шестиядерным Ryzen 5 4500U и четырехъядерным Ryzen 3 4300U в зависимости от модификации, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 в двух модулях, твердотельным модулем М.2 2280 с интерфейсом PCIe Gen3 х4 или SATA, 2,5-дюймовым накопителем толщиной до 9,5 мм, сетевым контроллером 2‎.5G LAN (Realtek 8125), модулями Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.1, звуковым кодеком Realtek ALC255, размерами 4‎‎‎6,8:119,5:119,5 мм, одним портом USB 3.2 Type-C и тремя USB 3.2 Type-A (Gen1), а также 3,5-мм разъемом спереди, интерфейсами HDMI 2.0a и DisplayPort, гнездом для сетевого кабеля, одним портом USB 3.2 Type-C и двумя USB 3.2 Type-A (Gen1) сзади.