Представлен мини-ПК Gigabyte AI Top Aero на процессоре NVIDIA Grace

Компания Gigabyte пополнила ассортимент компактных ПК моделью AI Top Aero, которая получила корпус объемом 1 литр. Новинка характеризуется однокристальной системой NVIDIA RTX Spark N1X Superchip c 20-ядерным процессором Grace и графикой Blackwell с 6144 CUDA-ядрами, поддержкой до 128 ГБ объединенной оперативной памяти LPDDR5X, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 5.0 вместимостью до 4 ТБ, специальной системой охлаждения, предустановленной операционной системой Windows, поддержкой платформы NVIDIA CUDA, инструментами LM Studio, Ollama и ComfyUI, совместимостью с NVIDIA Nemotron и протоколом NVIDIA Pair, интерфейсом USB Type-C, портом Ethernet со скоростью до 10 Гбит/с, а также поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 7.

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