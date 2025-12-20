Представлен мини-ПК Gmktec NucBox K15

Компания Gmktec пополнила ассортимент компактных ПК моделью NucBox K15, которая основана на 12-ядерном чипе Intel Core Ultra 5 125U с тактовой частотой до 4,3 ГГц. Новинка также характеризуется поддержкой до 96 ГБ ОЗУ DDR5, тремя разъемами M.2 PCIe 4.0 для твердотельных накопителей общей вместимостью до 24 ТБ, интерфейсом OCuLink для подключения внешнего графического адаптера, портом USB4 (40 Гбит/с), разъемом HDMI 2.1, двумя портами Ethernet 2,5 Гбит/с, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth. Версия без оперативной памяти и SSD стоит 360 долларов, а конфигурация на 32 ГБ ОЗУ и накопитель объемом 1 ТБ обойдется в 700 долларов.

