Представлен мини-ПК Inspur 3200U на Ryzen 3 3200U

Компания Inspur пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью 3200U, которая базируется на 2-ядерном 4-поточном процессоре AMD Ryzen 3 3200U с тактовой частотой до 3,5 ГГц и встроенной графикой Radeon Vega 3. Новинку также оснастили 8 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4, твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ, металлическим корпусом с габаритами 117:111:35,8 мм, двухдиапазонным модулем беспроводной связи Wi-Fi, двумя интерфейсами USB-A (5 Гбит/с) и 3,5-мм аудиогнездом спереди, двумя портами USB-A (480 Мбит/с), двумя разъемами USB-C, одним портом RJ45 и двумя интерфейсами HDMI сзади. По словам производителя, ПК поддерживает ОС Windows и Linux, а также оснащается локальным интеллектуальным помощником Lingxi Youyan Agent. Цена компьютера на дебютном китайском рынке составила эквивалент 295 долларов.