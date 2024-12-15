Представлен мини-ПК Lenovo ThinkCentre Neo Ultra на базе Core i7-14700

Компания Lenovo пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью ThinkCentre Neo Ultra, которая получила 14-ядерный чип Intel Core i5-14500 или 20-ядерном Core i7-14700. Новинку также оснастили дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ памяти GDDR6, 32 ГБ ОЗУ DDR5, твердотельным накопителем M.2 PCIe Gen4 вместимостью 1 ТБ, алюминиевым корпусом, встроенным 350-Вт блоком питания, 3,5-мм гнездом для наушников, четырьмя портами DisplayPort 1.4 и двумя HDMI 2.1, двумя портами USB-A 3.2,1 одним USB-C 3.2 и четырьмя USB-A 3.2, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E и предустановленной операционной системой Windows 11. Цена ПК на дебютном китайском рынке составляет 1785 и 2130 долларов в зависимости от процессора. Позже в продаже появится конфигурация с CPU Core i9-14900.

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