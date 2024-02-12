Представлен мини-ПК MSI Cubi N ADL

Тайваньский производитель MSI пополнил ассортимент компактных ПК моделью Cubi N ADL, которая имеет корпус объемом 0,66 литра и массой 540 граммов. Новинка также характеризуется пассивной системой охлаждения, 4-ядерным 4-поточным процессором Intel N100 (поколение Alder Lake-N) с максимальной частотой до 3,4 ГГц и максимальным TDP 6 Вт, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с рабочей частотой 3200 МГц, слотами для 2,5-дюймового и твердотельного накопителей с интерфейсом M.2, предустановленной операционной системой, интерфейсами DisplayPort и HDMI, разъемами USB Type-C и Type-A, поддержкой Wi-Fi, криптографическим модулем dTPM 2.0 для безопасности данных и гарантией производителя на три года.