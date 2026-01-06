Представлен мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 3MG

Компания MSI пополнила ассортимент компактных ПК моделью Cubi NUC AI+ 3MG, которая может похвастаться поллитровым корпусом. Новинку также оснастили новым 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 9 386H c тактовой частотой до 4,9 ГГц и теплопакетом 45 Вт или чипами Core Ultra 5 322 и Core Ultra 7 355, до 32 ГБ оперативной памяти в двух слотах SO-DIMM, одним слотом для твердотельного накопителя, интерфейсом Thunderbolt 4, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, двумя портами RJ45 и сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания. Цены на конфигурации и дата начала продаж компьютера будут объявлены позже.

