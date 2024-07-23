Представлен мини-ПК MSI MS-C907

Компания MSI пополнила ассортимент компактных ПК моделью MS-C907, которая заключена в ударопрочный корпус с размерами 200:150:55 мм. Новинка также характеризуется интерфейсами DisplayPort и HDMI, четырьмя портами USB 3.2, шестью USB 2.0, двумя COM и восемью GPIO, двумя разъемами LAN 2,5 Gigabit, возможностью работы в диапазоне от -10 до 55 °C, чипами Intel Core i3 и N Series (Alder Lake N). Производитель позиционирует ПК как решение для использования в промышленной сфере, в киосках или кассах самообслуживания, благодаря возможности подключения сенсорного монитора, считывателя карт и принтера.