Представлен мини-ПК Machenike GTR Mini PC на Ryzen 7 255H

Компания Machenike объявила о выпуске обновленного мини-ПК GTR, который базируется на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen 7 255H с тактовой частотой до 4,9 ГГц, встроенной графикой Radeon 780M и кэшем 24 МБ. Новинку также оснастили 16 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, корпусом объемом 0,74 литра, размерами 128:128:45,1 мм и массой 650 граммов, вторым слотом M.2 для расширения памяти, системой охлаждения MER 1.0 с одним вентилятором и двумя тепловыми трубками, эффективно охлаждающей мощность 65 Вт, интерфейсами USB4, HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, 2,5-гигабитным портом Ethernet и несколькими USB-разъемами. Цена компьютера на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 690 долларов.