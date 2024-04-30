Представлен мини-ПК Machenike Mini GTX на Ryzen 9 7940HS

Компания Machenike пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью Mini GTX, которая основана на 8-ядерных процессорах от AMD. Версия с Ryzen 7 8845HS, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ обойдется в 400 долларов, Ryzen 7 8845HS, 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ – 485 долларов, Ryzen 9 7940HS, 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD – 415 долларов, а за топовую конфигурацию с Ryzen 9 7940HS, 32 ГБ ОЗУ и SSD объемом 1 ТБ попросят 500 долларов.

Мини-ПК также оснащается предустановленной операционной системой Windows 11, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, по одному интерфейсу USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 3.2 Gen 2, USB-C, USB-C с USB4, тремя разъемами USB-A 3.2 Gen 1, двумя портами Ethernet 2,5 Гбит/с, интерфейсами DP1.4 и HDMI 2.0, а также корпусом объемом 0.82 литра.