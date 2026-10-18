Представлен мини-ПК Mechrevo imini P700 на Ryzen 7 H255

Компания Mechrevo объявила о выпуске новой конфигурации для компактного ПК imini P700, которая базируется на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen 7 H255 с тактовой частотой до 4,9 ГГц и графическим ускорителем Radeon 780M. Новинку также оснастили 16 ГБ ОЗУ DDR5-5600, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, двумя слотами для оперативной памяти SO-DIMM до 128 ГБ, двумя разъёмами M.2 2280 для SSD, интерфейсами HDMI, DisplayPort и USB-C с передачей данных до 40 Гбит/с и выводом картинки в 4K с 240 Гц, тремя портами USB-C и тремя USB-A 3.2 Gen 2, двумя портами USB 2.0, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, корпусом толщиной 53,5 мм и объёмом 0,97 литра, системой охлаждения MSC 2 с расчетом на тепловую мощность до 65 Вт, блоком питания мощностью 120 Вт, настраиваемой подсветкой ARGB и заявленным уровнем шума не более 39,5 дБ. Цена данной конфигурации составляет эквивалент 655 долларов.

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