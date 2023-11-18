Представлен мини-ПК Meenhong JX2 с 5,7-дюймовым экраном

Компания Meenhong пополнила ассортимент компактных ПК моделью JX2, которая получила корпус объемом в четверть литра. Новинка характеризуется встроенным 5,7-дюймовым экраном с поддержкой мультитач и разрешением Full HD, 4-ядерным чипом Intel Celeron N5105 с тактовой частотой до 2,9 ГГц и графическим адаптером Intel UHD, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4, двумя слотами M.2 2280 (один с поддержкой NVMe и SATA, а второй только SATA), интерфейсом HDMI 2.0, портом Gigabit Ethernet, 3,5-мм гнездом для наушников, тремя разъемами USB-A и одним USB-C с функцией подачи энергии и режимом DP Alt, дополнительным разъемом USB-C для зарядки (нужен адаптер питания на 30 Вт) и поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Конфигурация с SSD на 128 ГБ оценена в 195 долларов, а на 256 ГБ – 210 долларов.

Представлен мини-ПК Minisforum UM480XT…
Компания Minisforum пополнила ассортимент недорогих мини-ПК моделью UM480XT, которая получила 8-ядерный 1…
Представлен бюджетный мини-ПК Chuwi HeroBox…
Компания Chuwi пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью HeroBox, которая оценена всего в 160 …
Компактный корпус для игровой сборки. Обзор 1STPLAYER DK D3-…
Сегодня мы рассмотрим детально корпус 1STPLAYER DK D3-B, выполненный в типоразмере Mini-Tower и позволяющ…
Представлен игровой мини-ПК Thunderobot Mix Mini …
Компания Thunderobot пополнила ассортимент компактных игровых компьютеров моделью Mix Mini, которая получ…
Мини-ПК Minisforum HX77G с Radeon 6600M оценен в $640 …
Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью HX77G, которая получила корпус с…
Мини-ПК Geekom IT13 получил процессор Core i9…
Компания Geekom пополнила ассортимент компактных компьютеров формата 4x4 моделью IT13, которая получила к…
Представлен новый мини-ПК Xiaomi Host Mini…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент мини-ПК обновленной версии модели Host Mini, выпущенной в конце в п…
Представлена рабочая станция Lenovo ​​ThinkStation P8…
Компания Lenovo пополнила ассортимент рабочих станций моделью ThinkStation P8, которая появится в продаже…
Обзор и тесты Deepcool CH510. Игровая сборка на RTX 4070 Ti и Core i5 13400Обзор и тесты Deepcool CH510. Игровая сборка на RTX 4070 Ti и Core i5 13400
Обзор Formula F-33RGB. Недорогой Mid-Tower корпус с тремя ARGB¬вентиляторамиОбзор Formula F-33RGB. Недорогой Mid-Tower корпус с тремя ARGB¬вентиляторами
Обзор Thermaltake Ceres 500 TG ARGB. Корпус для топовых сборокОбзор Thermaltake Ceres 500 TG ARGB. Корпус для топовых сборок
Обзор Jonsbo VR3. Корпус Mini-ITX для мощной игровой сборкиОбзор Jonsbo VR3. Корпус Mini-ITX для мощной игровой сборки
Обзор GMNG OGC-G120. Корпус для красивых и тихих сборокОбзор GMNG OGC-G120. Корпус для красивых и тихих сборок
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor