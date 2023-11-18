Представлен мини-ПК Meenhong JX2 с 5,7-дюймовым экраном

Компания Meenhong пополнила ассортимент компактных ПК моделью JX2, которая получила корпус объемом в четверть литра. Новинка характеризуется встроенным 5,7-дюймовым экраном с поддержкой мультитач и разрешением Full HD, 4-ядерным чипом Intel Celeron N5105 с тактовой частотой до 2,9 ГГц и графическим адаптером Intel UHD, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4, двумя слотами M.2 2280 (один с поддержкой NVMe и SATA, а второй только SATA), интерфейсом HDMI 2.0, портом Gigabit Ethernet, 3,5-мм гнездом для наушников, тремя разъемами USB-A и одним USB-C с функцией подачи энергии и режимом DP Alt, дополнительным разъемом USB-C для зарядки (нужен адаптер питания на 30 Вт) и поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Конфигурация с SSD на 128 ГБ оценена в 195 долларов, а на 256 ГБ – 210 долларов.