Представлен мини-ПК MinisForum Mingfan UM773

Компания MinisForum пополнила ассортимент компактных ПК моделью Mingfan UM773, которая получила корпус объемом всего 0,75 литра. Новинка также характеризуется чипами AMD Ryzen 7000 со встроенным графическим адаптером Radeon 680M, системой охлаждения с радиатором со 120 ребрами, вентиляторами, воздуховыпускными отверстиями и двойными медными трубками, интерфейсом USB 4, 3,5-мм гнездом для наушников, портом USB-C, сетевым портом RJ45 2,5G, четырьмя разъемами USB 3.2 Gen2 Type-A и двумя HDMI. В качестве операционной системы здесь используется Windows 11 Professional Edition. Цена barebone-комплекта составляет в Китае 360 долларов.

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