Представлен мини-ПК Minisforum 139D7 на Core i9-13900HX

Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных ПК моделями 139D7 и 895D7, которые базируются на чипах Intel Core i9-13900HX (24 ядра, до 5,4 ГГц) и AMD Ryzen 9 8945HX (16 ядер, до 5,4 ГГц) соответственно. Новинки характеризуются двумя слотами для оперативной памяти DDR5 SO-DIMM, двумя разъёмами M.2 2280 для накопителей с поддержкой PCIe 4.0 ×4, полноразмерным слотом PCIe 5.0 для двухслотовых графических адаптеров половинной высоты, поддержкой Ethernet 2,5 Гбит/с, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, встроенным 400-Вт блоком питания, корпусом с габаритами 312:292:93 мм, объемом 8,47 л и массой без корпуса 3,79 кг, а также набором современных интерфейсов. Цены на компьютеры пока не объявлены.

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