Представлен мини-ПК Minisforum AtomMan G7 Pt

Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью AtomMan G7 Pt, которая первой среди мини-ПК получила сертификат AMD Advantage Premium. Новинку оснастили 16-ядерным 32-поточным процессором AMD Ryzen 9 7945HX с тактовой частотой до 5,4 ГГц, графическим адаптером NVIDIA Radeon RX 7600M XT, двумя слотами для оперативной памяти DDR5, двумя слотами для твердотельных накопителей, один из которых PCIe 5.0, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 2.0, портами RJ45 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2 и USB-C 3.2 Gen 2, системой охлаждения с четырьмя вентиляторами, а также отдельной системой охлаждения для оперативной памяти и SSD. Цена и дата начала компьютера будут объявлены позже.

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