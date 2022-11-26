Представлен мини-ПК Minisforum Neptune NAD9

Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных ПК моделью Neptune NAD9, которая будет доступная для покупки в виде Barebone-комплекта и полностью оснащенного компьютера. Итак, новинка характеризуется 14-ядерным 20-поточным чипом Intel Core i9-12900H с тактовой частотой до 5 ГГц, графикой на архитектуре Xe с 96 вычислительными блоками и заявленным TDP 45 Вт, системой охлаждения с радиатором и тремя тепловыми трубками, тремя интерфейсами USB 3.2, тремя USB-С 3.2, двумя USB 2.0, двумя HDMI и одним RJ45, размерами 208:180:66 мм, поддержкой двух 2,5-дюймовых накопителей, одного накопителя формата M.2 и двух модулей DDR4 SO-DIMM. Barebone-комплект сейчас доступен для покупки по цене в 570 долларов, а базовая конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 512 ГБ – в 680 долларов.