Представлен мини-ПК Minisforum UN150P на Intel N150

Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных ПК моделью UN150P, которая основана на 4-ядерном 4-поточном процессоре Intel N150 с тактовой частотой до 3,6 ГГц. Новинка также характеризуется до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 в одноканальном режиме, слотом M.2 2280 для накопителя NVMe вместимостью до 1 ТБ и слотом для 2,5-дюймового накопителя объемом до 2 ТБ, системой охлаждения Cold Wave Cooling, двумя портами USB 3.2 Gen 1 Type-A, одним разъемом USB 3.2 Gen 1 Type-C и двумя USB 3.2 Gen 2 Type-A, двумя интерфейсами HDMI, портом 2.5G Ethernet, ридером карт памяти MicroSD, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Цена мини-ПК в единственной версии с 16 ГБ ОЗУ и NVMe SSD на 512 ГБ составляет 220 долларов.

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