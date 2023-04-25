Представлен мини-ПК Thunderobot Mix

Компания Thunderobot пополнила ассортимент компактных ПК моделью Mix, которая имеет объем всего 0,533 литра, размеры 120:120:37 мм и массу 480 граммов. Новинку также оснастили 12-ядерным 16-поточным процессором Intel Core i5-13500H с тактовой частотой до 4,7 ГГц, двумя слотами SO-DIMM для оперативной памяти (до 64 ГБ), одним слотом для накопителя M.2, адаптером Intel AX211 для беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, активной системой охлаждения с вентилятором, радиатором и медной тепловой трубкой. Укомплектованный вариант с 16 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ и операционной системой Windows 11 оценен в Китае в 435 долларов, а Barebone-комплект – в 360 долларов.

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