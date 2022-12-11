Представлен мини-ПК Xiaomi Host Mini

Компания Xiaomi пополнила ассортимент настольных ПК моделью Xiaomi Host Mini, которая получила металлический корпус и очень компактные размеры. Новинку оснастили 12-ядерным 16-поточным чипом Intel Core i5-1240P c TDP 28 Вт и тактовой частотой от 1,7 до 4,4 ГГц, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, тремя интерфейсами USB 3.2 Type-A, двумя разъемами USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, портами HDMI 2.1, RJ-45 и USB 2.0, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Barebone-комплект оценен в 400 долларов, а готовый ПК с 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ – 530 долларов.