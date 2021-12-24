Представлен мини-ноутбук GPD Pocket 3

Китайская компания GPD дала старт краудфандинговой кампании по сбору денег на компактный ноутбук-трансформер Pocket 3, который получил несколько конфигураций. Новинку оснастили 8-дюймовым экраном с разрешением Full HD, QWERTY-клавиатурой, поддержкой стилуса, а также 4-ядерным чипом Intel Core i7-1195G7 с графикой Intel Iris Xe, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR4x-3733 и накопителем M.2 NVMe SSD вместимостью до 1 ТБ, интерфейсом Thunderbolt 4 в старшей версии.

Также есть вариант с Pentium Silver N6000, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x-2933, NVMe-накопителем на 512 ГБ, разъемом USB Type-C и портом Ethernet (2,5 Гбит/с). Также отметим модульный порт с возможностью подключения различных разъемов, (например, RS-232), батарею ёмкостью 38,3 Втч и поддержку быстрой зарядки на 45 Вт.