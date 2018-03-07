Представлен mini phone с 3,2-дюймовым экраном

Корейский оператор сотовой связи SK Telecom выпустил смартфон mini phone, который выделяется крошечным по современным меркам 3,2-дюймовым экраном. Судя по символике Микки-Мауса и Железного Человека, главным покупателем устройства станут дети. Аппарат получил дисплей с разрешением 854:480 пикселей (306 ppi), четырёхъядерный процессор с частотой 1,2 ГГц, 8-Мп основную и 5-Мп фронтальную камеры, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, аккумулятор ёмкостью 990 мАч и поддержку функции SOS. Доступ к интернету и Google Play закрыт. Цена mini phone без контракта составляет 264 000 вон (14 000 рублей).