Представлен мощный дуэт - Honor 20 и Honor 20

Официально представлены новые смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro выполнены в узнаваемом дизайне и получившие топовые характеристики. Дуэт имеет уникальную макро-камеру, а основная камера на модели Pro имеет самую яркую апертуру на телефоне.

Honor 20 Pro получил самую быструю диафрагму - F / 1.4. Она направляет на 60% больше света, чем диафрагма f / 1.8, к 48-мегапиксельному сенсору Sony IMX586. Камера имеет как оптическую, так и электронную стабилизацию изображения. Флагман имеет 8-мегапиксельную телеобъектив с 3-кратным оптическим и 5-кратным гибридным зумом. У этой камеры также есть OIS, что очень важно для съемки дальних объектов или портретов при слабом освещении. Если же наоборот хотите снять что-то очень близко, есть впервые установленная на телефоне выделенная макро-камера, которая способна захватить изображение с расстояния всего 4 см.

Соотношение полезной площади матрицы с лицевой части смартфона — 91,6%. Вырез под фронтальную камеру круглый, а его диаметр составляет всего 4,5 мм. Корпус металлический, с градиентной раскраской и стеклянным покрытием, которое усиливает эффект переливания цветов.

Смартфон имеет флагманский Kirin 980, экран диагональю 6,26 дюйма с разрешением 2340×1080 пикселей и графической плотностью 412 точек на дюйм, 32 МП селфи-камеру, боковой сканер отпечатков пальцев, разблокировку лица, 8 ГБ оперативной памяти и 256-гигабайтный накопитель. Ёмкость аккумулятора — 4000 мАч, поддерживается зарядка через USB Type-C от 22,5-ваттного адаптера, а до 50% батарею можно запитать всего за полчаса.

Основным отличием с Honor 20 является камера. Вы по-прежнему получаете 48-мегапиксельный сенсор Sony, но у объектива более медленная диафрагма f / 1,8 и нет оптической стабилизации. 2-мегапиксельная макро-камера и 16-мегапиксельная ультра широкоугольная камера все еще на борту, однако телекамера заменена датчиком глубины.

Honor 20 имеет тот же экран, с 32MP селфи камерой и боковым сканером отпечатков пальцев. Чипсет Kirin 980 подключен к 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ для хранения на этой модели. Как и Pro, программное обеспечение GPU Turbo 3.0 обещает более плавный игровой процесс. Honor 20 тоньше, чем Pro - 7,87 мм против - 8,44 мм и имеет немного меньшую батарею, 3750 мАч. Быстрая зарядка 22,5 Вт позволит зарядить 50% за 30 минут. В Европе Honor 20 будет стоить 500 евро, а Honor 20 Pro обойдется в 599 евро.