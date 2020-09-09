Представлен мощный мини-ПК ASRock 4X4 BOX-4000

Компания ASRock представила новый мини-ПК 4X4 BOX, который построен на мобильных гибридных процессорах AMD Ryzen 4000U. Новинка характеризуется корпусом с размерами 110:117,5:47,85 мм, 15-ваттными чипами Ryzen 3 4300U, Ryzen 5 4500U или Ryzen 7 4800U на выбор, двумя слотами для модулей оперативной памяти, одним слотом для накопителя SSD формата M.2 и одного 2,5-дюймового накопителя, активной системой охлаждения, интерфейсами HDMI, DisplayPort, двумя RJ45 (2,5 Гбит/с и 1 Гбит/с), двумя симметричными портами USB-C, двумя USB 2.0 и одним USB 3.2. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.