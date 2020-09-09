Представлен мощный мини-ПК ASRock 4X4 BOX-4000

Компания ASRock представила новый мини-ПК 4X4 BOX, который построен на мобильных гибридных процессорах AMD Ryzen 4000U. Новинка характеризуется корпусом с размерами 110:117,5:47,85 мм, 15-ваттными чипами Ryzen 3 4300U, Ryzen 5 4500U или Ryzen 7 4800U на выбор, двумя слотами для модулей оперативной памяти, одним слотом для накопителя SSD формата M.2 и одного 2,5-дюймового накопителя, активной системой охлаждения, интерфейсами HDMI, DisplayPort, двумя RJ45 (2,5 Гбит/с и 1 Гбит/с), двумя симметричными портами USB-C, двумя USB 2.0 и одним USB 3.2. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы ASRock 4X4 BOX-4000
Обзоры:
Лучший Mini-ITX корпус. Thermaltake Core V1 CA-1B8-00S6WN-01 WhiteЛучший Mini-ITX корпус. Thermaltake Core V1 CA-1B8-00S6WN-01 White
Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition (CA-1E7-00M8WN-00). Лучший открытый стенд?Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition (CA-1E7-00M8WN-00). Лучший открытый стенд?
Обзор Deepcool CL500. Лучший корпус Mid Tower до 6000?Обзор Deepcool CL500. Лучший корпус Mid Tower до 6000?
Новости:
Представлен компактный ПК HP Z2 Mini G5

Компания HP пополнила ассортимент компактных ПК моделью Z2 Mini G5, которая ориентирована на работу в кор...
Представлен ПК-корпус Sharkoon REV100

Компания Sharkoon пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью REV100, которая отличается нестанда...
Представлен неттоп Lenovo IdeaCentre Mini 5i на Intel Comet Lake

Компания Lenovo пополнила ассортимент неттопов моделью IdeaCentre Mini 5i, которая подойдет для работы в ...
Обзор Biostar B460GTA Ver. 5.0. Материнская плата для Intel Core i5-10600Обзор Biostar B460GTA Ver. 5.0. Материнская плата для Intel Core i5-10600
Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6
Лучшие машинки для стрижки волос. MOSER 1888-0051 Li+Pro2Лучшие машинки для стрижки волос. MOSER 1888-0051 Li+Pro2
Обзор LEXAND LR16 Dual. Недорогой двухканальный видеорегистраторОбзор LEXAND LR16 Dual. Недорогой двухканальный видеорегистратор
Обзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшетОбзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшет
Huawei Enjoy 20s получит новую камеру...
Huawei Enjoy 20s получит новую камеруНа просторах интернета появилась информация о смартфоне Huawei Enjoy 20s, который вроде как в ближайшем б...
Anker представила мобильный игровой конт...
Anker представила мобильный игровой контAnker выпустила новый игровой контроллер для мобильных устройств iOS и Android. PowerCore Play 6K. ...
Одноплатный ПК Rock Pi E получил два пор...
Одноплатный ПК Rock Pi E получил два порСетевые источники сообщили о выходе одноплатного ПК Rock Pi E, который подойдет для создания маршрутизато...
Рекламное видео Sony Xperia 5 II утекло ...
Рекламное видео Sony Xperia 5 II утекло Авторитетный искатель утечек Эван Бласс поделился официальным рекламным роликом смартфона Sony Xperia 5...
Базовая версия Lenovo Legion получит 6 Г...
Базовая версия Lenovo Legion получит 6 ГКомпания Lenovo раскрыла некоторые подробности о геймерском смартфоне Lenovo Legion, официальная презента...
Бюджетный смартфон Nokia C3 получит Andr...
Бюджетный смартфон Nokia C3 получит AndrВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о бюджетном смартфоне Nokia C3, котор...
Xiaomi Mi 9 обновили до глобальной стаби...
Xiaomi Mi 9 обновили до глобальной стабиДве недели назад компания Xiaomi выпустила стабильную версию прошивки MIUI 12 для китайских пользователей...
Семейство процессоров Intel Tiger Lake б...
Семейство процессоров Intel Tiger Lake бВсе больше и больше сведений попадает к нам о новой архитектуре процессоров Intel Tiger Lake. Компания ис...
Обзор SJCAM SJ10 Pro. Экшн-камера с защи...
Обзор SJCAM SJ10 Pro. Экшн-камера с защи2019 год для SJCAM был не самым удачным, если оценивать основную флагманскую линейку. Мы изучали ее на пр...
Подбираем чехол для Samsung Galaxy M01...
Подбираем чехол для Samsung Galaxy M01В последнее время стоимость на смартфоны достаточно заметно выросла, так как комплектующие стали дороже, ...
Новый стабилизатор DJI OM 4 более мощный...
Новый стабилизатор DJI OM 4 более мощныйDJI представила свой последний стабилизатор OM 4, который превосходит более сильным двигателем, магнитным...
OnePlus 8T получит дисплей с частотой 12...
OnePlus 8T получит дисплей с частотой 12Китайская компания OnePlus представит свой флагманский телефон OnePlus 8T в ближайшие недели. ...
Обзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFCОбзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFC
Обзор MSI MAG Z490 Tomahawk. Сбалансированная материнская плата для разгона процессораОбзор MSI MAG Z490 Tomahawk. Сбалансированная материнская плата для разгона процессора
Обзор Gemlux GL-EB18. Яйцеварка с емкостью для яиц пашотОбзор Gemlux GL-EB18. Яйцеварка с емкостью для яиц пашот
Обзор Ecovacs WINBOT X. Робот для мойки окон со страховочным устройствомОбзор Ecovacs WINBOT X. Робот для мойки окон со страховочным устройством
Обзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантиейОбзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантией
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor