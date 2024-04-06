Представлен мощный мини-ПК Acemagic AM18

Сетевые источники сообщают о выходе компактного ПК Acemagic AM18, который получил яркий дизайн с RGB-подсветкой. Новинка характеризуется 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 7840HS c тактовой частотой до 5,1 ГГц и мощной встроенной графикой Radeon 780M, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, твердотельным накопителем (шина PCIe 4.0) вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, предустановленной операционной системой Windows 11, двумя портами RJ-45 (2,5 Гбит/с и 1 Гбит/с), двумя разъемами USB 3.0 Type-A, а также интерфейсами HDMI и DisplayPort сзади, одним портом USB4 и двумя USB 3.0 Type-A спереди. Цена мини-ПК составляет 600 и 660 долларов в зависимости от объема SSD.