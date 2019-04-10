Представлен монитор ASUS ProArt PA27UCX с сертификатом DisplayHDR 1000

Компания ASUS представила новый профессиональный монитор ProArt PA27UCX, который очень похож на прошлогоднюю модель ProArt PA27AC. Новинку оснастили 27-дюймовой IPS-панелью с подсветкой на основе Mini LED с 576 зонами, разрешением 4K UHD, сертификатом DisplayHDR 1000, поддержкой работы в режиме 10 бит на цвет, соответствием стандарту HDR10, заводской калибровкой ProArt Hardware Calibration, а также портами USB-C с поддержкой Power Delivery и возможностью передавать до 60 Вт мощности. Цена и дата начала продаж монитора пока не сообщаются.