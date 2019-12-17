Представлен монитор ASUS TUF Gaming VG279QM с частотой обновления 280 Гц

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью TUF Gaming VG279QM, которая получила 27-дюймовую IPS-панель. Новинка характеризуется разрешением 1920:1080 пикселей, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, контрастностью 1000:1, частотой обновления 280 Гц, сертификацией DisplayHDR 400, яркостью 400 кд/м2, временем отклика 1 мс (GtG) и 99% охватом цветового пространства sRGB, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.2, фирменной многоцветной подсветкой ASUS Aura, поддержкой NVIDIA G-Sync для более плавного игрового процесса и системой ELMB. Цена монитора составляет 530 долларов.