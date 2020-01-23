Представлен монитор ASUS VA24DQ Eye Care

Компания ASUS представила монитор VA24DQ Eye Care, который получил 23,8-дюймовую IPS-панель. Новинка характеризуется разрешением 1920:1080 точек, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, частотой обновления 75 Гц, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, поддержкой технологии Adaptive-Sync/FreeSync для более плавного игрового процесса, набором фирменных инструментов GamePlus, технологиями Blue Light Filter и Flicker-free для защиты глаз, 2-Вт стереофоническими динамиками, интерфейсами HDMI, D-Sub, DisplayPort и 3,5-мм разъемом для наушников. Размеры монитора с подставкой равны 540:391:205 мм, а масса – 3,63 кг.