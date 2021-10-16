Представлен монитор ASUS VZ24EHE Eye Care

Компания ASUS представила монитор VZ24EHE Eye Care, который получил 23,8-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, временем отклика в 1 мс (MPRT), кадровой частотой 75 Гц, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой Adaptive-Sync/FreeSync для более плавного геймплея, инструментов GamePlus и технологий Flicker-Free и Blue Light Filter с сертификацией TÜV Rheinland для заботы о глазах пользователя, разъемами HDMI 1.4 и D-Sub, 3,5-мм гнездом для наушников и регулируемой подставкой. Цена монитора пока не сообщается.